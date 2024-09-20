Son dakika haberi Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı
Hakkari'de yolcu uçağı, Yüksekova'daki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda pistten çıktı. Uçağın iniş yaptıktan sonra aşırı yağıştan çamura sağlandığı belirtildi. Yolcuların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Olayda yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadığı da kaydedildi
Giriş: 20.09.2024 - 14:22 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:27
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