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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı

        Hakkari'de yolcu uçağı, Yüksekova'daki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda pistten çıktı. Uçağın iniş yaptıktan sonra aşırı yağıştan çamura sağlandığı belirtildi. Yolcuların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Olayda yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadığı da kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:22 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:27
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        Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı
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