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Haberler Gündem Son dakika: Haliç Metro Köprüsü üzerinde kablolar yandı! Seferler durdu!
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Son dakika haberi Haliç Metro Köprüsü üzerinde kablolar yandı! Seferler durdu!

Haliç Metro Köprüsü üzerinde elektrik kablolarında yangın nedeniyle Taksim-Yenikapı arasında seferler durdu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı´mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Son dakika: Haliç Metro Köprüsü üzerinde kablolar yandı! Seferler durdu!
Haliç Metro Köprüsü'nde kablolar yandı! Seferler durdu!
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DHA

İstanbul Beyoğlu'nda Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu.

DUMANLAR YÜKSELDİ

DHA'da yer alan habere göre yangın, Karaköy Haliç İstasyonu'nda saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti.

METRO SEFERLERİ DURDU

Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Sosyal medya hesabında "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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