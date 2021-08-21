Küba, kendi geliştirdiği iki Covid-19 aşısının kullanımını onayladı

Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı! 0:00 / 0:00

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle bugün saat: 13.07'de yangın çıktı. Vatandaşların verdiği bilgiye göre alevler 40 dakika içerisinde geniş bir bölgeye yayıldı.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ...

İstanbul Valiliği'nden Heybeliada'da çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15'te Adalar İlçemiz Heybeli ada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa'dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya'dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevlerin yerleşim bölgelerine yakın olması vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.

VATANDAŞLAR DA YARDIMCI OLUYOR

Haftasonları vatandaşların özellikle piknik yapmak için tercih ettiği Heybeliada'da geçen yıl da yangın çıkmıştı.

Yangına vatandaşların da müdahale ettiği görüldü. Bölgedeki şiddetli rüzgarın yangının büyümesine neden olduğu öğrenildi.

Bölgede 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazözle, alevlere müdahale edildiği bildirildi. Yangına, Kartal ve Maltepe ilçelerinden itfaiye ekipleri de sevk edildi.