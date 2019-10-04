Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaSON DAKİKA HABERİ! Hindistan'da Mahatma Gandi'nin anıtta saklanan külleri çalındı - HABERLER

Hindistan'da Mahatma Gandi'nin anıtta saklanan külleri çalındı

AA

Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi lideri Mahatma Gandi'nin Bapu Bhawan Anıtı'ndaki küllerinin bir bölümü çalındı, hırsızlar Gandi'nin fotoğrafının üzerine "hain" yazdı

Mahatma Gandi

Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi lideri Mahatma Gandi'nin doğumunun 150. yıl dönümünde bir anıtta tutulan küllerinin bir bölümünün çalındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Madhya Pradeş eyaletinde Rewa şehri emniyeti, Bapu Bhawan Anıtı'nda 1948 yılından bu yana tutulan Gandi'nin küllerinin bir bölümünün hırsızlar tarafından çalındığını doğruladı.

Hırsızların ayrıca Gandi'nin fotoğrafı üzerine yeşil boyayla "hain" yazdığı belirtildi.

Bapu Bhawan Anıtı'nın bakımından sorumlu Mangaldeep Tiwari, yerel The Wire sitesine yaptığı açıklamada, Gandi'nin doğum günü olduğu için sabah erken saatte anıtın kapısını açtığını, döndüğünde Gandi'nin küllerinin kaybolduğunu ve posterinin tahrif edildiğini gördüğünü söyledi. Tiwari, olayı "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Polisin olayı "ulusal birliğe zarar veren" ve huzuru bozmaya yönelik davranışlar çerçevesinde soruşturduğu kaydedildi.

Yerel siyasetçi Gurmeet Singh'in şikayeti üzerine polisin konuyla ilgili harekete geçtiği ifade edildi. Singh, The Wire'a "Bu delilik son bulmalı. Rewa polisine Bapu Bhawan'daki kamera kayıtlarını kontrol etmeleri çağrısı yapıyorum." açıklamasını yaptı.

Hindistan'da bazı aşırılıkçıların, Gandi'yi Hindu-Müslüman birliğini savunması nedeniyle vatan haini olarak gördüğü ifade ediliyor.

Hindistan'da İngiliz sömürgesine karşı şiddetsiz direniş hareketinin lideri Mahatma Gandi, birçok Hint tarafından "ulusun babası" olarak anılıyor.

2 Ekim 1869'da dünyaya gelen Gandi, Ocak 1948'de aşırılıkçı bir Hindu tarafından uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Mahatma Gandi'nin ölümünden sonra Hindu geleneğine göre bir nehre dökülen küllerinin bir bölümü saklanarak ülkedeki çeşitli anıtlara gönderilmişti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AP'den İngiltere'nin Brexit teklifine ret
DÜNYAAP'den İngiltere'nin Brexit teklifine ret
Irakta'ki gösterilerde 28 kişi hayatını kaybetti
DÜNYAIrak'ta ölü sayısı artıyor! Başbakan'dan flaş hamle
Emekli Büyükelçi Erdoğan İşcan BM İşkenceye Karşı Komite üyeliğine seçildi
DÜNYAEmekli Büyükelçi İşcan BM İşkenceye Karşı Komite ...
ABD'nin Avrupa Komutanı'ndan Türkiye açıklaması
DÜNYAABD'nin Avrupa Komutanı'ndan Türkiye açıklaması
NATO, Karadeniz'de Rus askeri varlığından endişeli
DÜNYANATO, Karadeniz'de Rus askeri varlığından endişeli
TRT World muhabiri Kahire'de protestocularla görüştü
DÜNYATRT World protestocularla görüştü
Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü - Haberler
DÜNYAParis Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü
Son dakika: Irak'ta neler oluyor? "Endişemiz iç savaş! Barzani hata yapmasın!" Irak son durum
DÜNYA"Endişemiz iç savaş! Barzani hata yapmasın!"
Yunanistan'ın nüfusu azalıyor
DÜNYAYunanistan'ın nüfusu azalıyor
Türkiye için imal edilen 5'inci F-35 ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Haberler
DÜNYATürkiye'ye verilmeyen 5'inci F-35 de hazır!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X