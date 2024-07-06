Son dakika haberi İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kuyu-7 operasyonunu açıkladı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen "KUYU-7" operasyonlarında; elebaşılığını Volkan Reçber'in (Yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı" dedi.
Giriş: 06.07.2024 - 08:12 Güncelleme: 06.07.2024 - 08:14
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