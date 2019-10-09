Yurt içinde yürütülen başarılı iç güvenlik operasyonları sayesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine fırsat verilmiyor. Operasyonlarla 500'e kadar düşen teröristler arasında panik, korku artarken kaçışlar ve teslim olmalarda hızlandı. Yürütülen operasyonlarla örgütün mağara/sığınak/ barınakları tek tek imha ediliyor.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarıyla terör örgütü PKK’ya darbe vurulmaya devam ediliyor. Operasyonlarla terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticileri tek tek etkisiz hale getirilirken, örgütten kaçışlarda son yılların en üst seviyesine yükseldi. Operasyonlarla çöküş içinde olan terör örgütü eylem yapamazken, lojistik anlamda da bitme noktasına geldi.

Terörle mücadele harekâtı kapsamında duyarlı vatandaşların desteği, istihbari çalışmalar ve icra edilen etkili operasyonlar ile bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik olarak terör örgütünün tespit edilen mağara, barınak ve sığınakları imha edilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda; Siirt Herekol, Bingöl Ortaçanak, Diyarbakır Görese, Tunceli Kutu Deresi, Van Ortayol, Bitlis Sehi, Hatay Amanoslar, Muş Şenyayla, Şırnak Bestler Dereler ve Faraşin bölgeleri ile Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illerinde bulunan yaylalarda; kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle birlikte 8 uzun namlulu silah, 149 el bombası, 8 bin 244 mühimmat, 26 bin 124 kg patlayıcı madde, 9 roketatar ve 229 roketatar mühimmatı ele geçirildi. Ayrıca 7 bin 490 kg. un, 495 kg çay, 1.854 kg şeker, 3 bin 455 kg bakliyat (Fasulye, nohut, mercimek, bulgur, pirinç, makarna),1.315 lt sıvı yağ,2 bin 415 kg. peynir, 813 adet büyük tüp [171 adet dolu, 642 adet boş], 183 adet küçük tüp [(77) adet dolu, 106 adet boş] gıda ve erzak ele geçirilerek imha edildi.

YAŞAM MALZEMESİ BIRAKMAYIN UYARISI

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 39 il valiliğine bir genelge göndermiş yayla ve meralar başta olmak üzere yazlık ve kışlık evlerde vatandaşlardan yaşam malzemesi bırakmamalarını istemişti.