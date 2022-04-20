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İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'da infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada büyük hasar gören otobüste, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.