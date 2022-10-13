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Haberler Dünya Son dakika: Irak'ın yeni cumhurbaşkanı: Abdullatif Reşid
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Son dakika haberi Irak'ın yeni cumhurbaşkanı: Abdullatif Reşid

Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Kürdistan Yurtseverler Birliği mensubu, 78 yaşındaki Abdullatif Reşid oldu.

Son dakika: Irak'ın yeni cumhurbaşkanı: Abdullatif Reşid
Irak'ın yeni cumhurbaşkanı: Abdullatif Reşid
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HABERTURK.COM

Irak'ta aylardır devam eden siyasi krizin ardından cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirildi.

329 sandalyeli Irak Meclisi'nde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi olan ancak seçime bağımsız giren Abdullatif Reşid ilk turda seçilmesi için gereken 220 vekil oyunu alamamış, 157'de kalmıştı.

Partisinin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in ilk turda 99 oy almasıyla ikinci tura favori olarak giren Reşid, yeterli sayıda oya ulaşarak Irak'ın yeni cumhurbaşkanı oldu.

329 sandalyeli Meclis'teki ikinci tur oturumuna 269 vekil katılarak oy kullandı. Geçerli oyların 162'sini alan Reşid, Meclis’te yemin ederek görevine başladı.

Irak Anayasası'na göre cumhurbaşkanı seçilmeden hükümet kurmak mümkün olmuyor. 329 sandalyeye sahip parlamento tarafından üçte iki çoğunlukla seçilen cumhurbaşkanı, parlamentodaki en büyük gruba hükümet kurma yetkisini veriyor.

Yeni Cumhurbaşkanı'nın Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.

2003'ten sonra yazılı bir kural olmasa da Irak’ta cumhurbaşkanının Kürt, başbakanın Şii, parlamento başkanının da Sünni olduğu bir siyasi teamül oluşmuştu.

İngiltere'de eğitim görmüş olan Reşid, Irak Su Kaynakları Bakanlığı ve eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin Müsteşarlık görevini yürütmüştü.

IRAK'TA SEÇİM

Irak'ta geçen yıl ekim ayında yapılan genel seçimlerden Sadr Hareketi birinci çıkmıştı. Ancak İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmayan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, geçen aylarda siyasetten çekildiğini açıklamış, grubundaki milletvekillerini de istifa ettirmişti.

Bu gelişmenin ardından Sadr'ın İran destekli Şii rakipleri, eski Çalışma Bakanı Sudani'yi başbakan adayı göstermişti.

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Perşembe günü düzenlenecek Meclis oturumunda cumhurbaşkanı seçimi yapılacak" demişti.

Ülkede seçimlerin üzerinden bir yıl geçse de Şiiler arasındaki anlaşmazlığının neden olduğu derin siyasi kriz ve Kürtlerin cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşamaması yeni hükümetin kurulmasını engelliyordu.

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