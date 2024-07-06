Son dakika haberi İran'da Pezeşkiyan önde İran'da 14üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunda sandıklardan alınan ilk resmi olmayan sonuçlara göre reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar aday Said Celili'nin önünde bulunuyor. Reuters haber ajansına konuşan İranlı bir kaynak, "Pezeşkiyan şu ana kadar sayılan oylara göre Celili'nin çok önünde" dedi.

Giriş: 06.07.2024 - 01:54 Güncelleme: 06.07.2024 - 01:54 facebook

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