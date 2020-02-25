Üç aylar ile ilgili hadisler nelerdir?

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İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Herirçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Öte yandan İran'da bir Tahran milletvekilinde de koronavirüse rastlandığı açıklandı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum" dedi.

Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun" ifadesini kullandı.İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ile dünkü basın toplantısında da sık sık terlemesinden dolayı yüzünü sildiği görülüyor.

Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun" ifadesini kullandı.