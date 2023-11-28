Son dakika haberi İstanbul Boğazı çift yönlü geçici olarak askıya alındı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamada "İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

AA / Habertürk Giriş: 28.11.2023 - 18:13 Güncelleme: 28.11.2023 - 18:26 facebook

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