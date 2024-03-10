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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı - Son dakika haberi

        Son dakika haberi İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 10:27 Güncelleme: 10.03.2024 - 11:10
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        İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
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        İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

        İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer, Beykoz, Sultanbeyli ve Pendik kesimlerinde yoğunlaşan sis, yer yer etkisini gösterdi.

        Yine Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece civarında da sis etkili oldu. Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü.

        İstanbul Boğazı'nda sis yoğunluğu görülürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, deniz trafiği saat 04.15 itibarıyla çift yönlü olarak askıya alındı.

        BEYKOZ'DA BİNALAR SİS BULUTLARIYLA KAPLANDI

        Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edilen Anadolu Kavağı-Üsküdar, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve İstinye-Çubuklu (Arabalı vapur) seferleri normale döndü.

        Öte yandan, megakenti etkisi altına alan sis, Anadolu Ajansı (AA) ekipleri tarafından dronla görüntülendi.

        Beykoz'da çekilen dron görüntülerinde, sisin öbekler halinde bazı bölgelerde yoğunlaştığı, binaların sis bulutuyla kaplandığı, bazı kesimlerin tamamen sisin altında kaldığı görüldü.

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