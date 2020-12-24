İstanbul'da iki kadına bıçaklı saldırı! 0:00 / 0:00

İHA

Olay öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşayan yabancı uyruklu iki kadın ile bir erkek şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İHA'nın haberine göre, çıkan tartışmada erkek şahıs, tartıştığı kadınları bıçaklayıp yaraladı. Ardından ise saldırgan şahıs evden hızla kaçtı.

Yaralı kadınlar da sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.