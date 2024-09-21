İstanbul'da kaza, saat 09.00 sıralarında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

ARACIN CAMI PATLADI

DHA'da yer alan habere göre kazada metrobüsün camı patladı. Metrobüsteki 2 kişi ise hafif yaralandı. Seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.

İKİ YOLCU TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale döndü.