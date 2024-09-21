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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ | İstanbul'da metrobüs kaza yaptı: 2 yaralı! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da metrobüs kaza yaptı: 2 yaralı!

        İstanbul Avcılar'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada metrobüsün camı patlarken 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:06 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:09
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        İstanbul'da metrobüs kaza yaptı: 2 yaralı!
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        İstanbul'da kaza, saat 09.00 sıralarında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

        ARACIN CAMI PATLADI

        DHA'da yer alan habere göre kazada metrobüsün camı patladı. Metrobüsteki 2 kişi ise hafif yaralandı. Seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.

        İKİ YOLCU TEDAVİYE ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale döndü.

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        #istanbul
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