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Son dakika haberi İstanbul'da terör operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

İstanbul’da radikal terör örgütleri; El Kaide/HAD ve DEAŞ’a yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

Son dakika haberi İstanbul'da terör operasyonu! 9 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör operasyonu! 9 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri, terör örgütleri DAEŞ ve El Kaide ile bağlantıları olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, sabah, 11 ilçedeki 16 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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