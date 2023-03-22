İstanbul Emniyeti'nden haczedilen ambulansla ilgili açıklama!

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, haczedilen ambulansla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Saat 09.10 sıralarında Fatih ilçesi Millet Caddesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde V.K. isimli şahsın sevk ve idaresindeki ambulansın Millet Caddesi üzerinden Çapa'ya seyir halindeyken aynı caddeden Topkapı Mahallesine dönüş yapmakta olan S.K. isimli şahsın sevk ve idaresindeki araca tepe lambası kapalı ve hatalı bir şekilde çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği belirlenmiştir.

"HACİZLİ YAKALAMA KARARI ANLAŞILDI" Yürütülmesi gereken işlemler için ambulansın yapılan sorgulamasında; hacizli yakalamalı olduğu anlaşılmıştır. Ambulans içerisinde Çapa Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmek üzere bulunan, durumunun ağır olmadığı ayakta tedavi edilebilecek durumda olan hasta bulunduğu görülmüş, hastanın mağdur olmaması amacıyla olay yerine çağrılan yeni bir ambulansa nakli sağlanarak hastaneye intikali gerçekleştirilmiştir.