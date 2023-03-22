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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden haczedilen ambulansla ilgili açıklama!
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İstanbul Emniyeti'nden haczedilen ambulansla ilgili açıklama!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, haczedilen ambulansla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kazadan sonra tutanak tutulmak için evraklar incelendiğinde ambulans üzerinde haciz kararı olduğunun fark edilmesi üzerine hastanın başka bir ambulansa nakledildiği, hacizli ambulansın ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildiği belirtildi

Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden haczedilen ambulansla ilgili açıklama!
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DHA

İstanbul'da, haczedilen ambulansla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Saat 09.10 sıralarında Fatih ilçesi Millet Caddesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde V.K. isimli şahsın sevk ve idaresindeki ambulansın Millet Caddesi üzerinden Çapa'ya seyir halindeyken aynı caddeden Topkapı Mahallesine dönüş yapmakta olan S.K. isimli şahsın sevk ve idaresindeki araca tepe lambası kapalı ve hatalı bir şekilde çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği belirlenmiştir.

"HACİZLİ YAKALAMA KARARI ANLAŞILDI"

Yürütülmesi gereken işlemler için ambulansın yapılan sorgulamasında; hacizli yakalamalı olduğu anlaşılmıştır. Ambulans içerisinde Çapa Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmek üzere bulunan, durumunun ağır olmadığı ayakta tedavi edilebilecek durumda olan hasta bulunduğu görülmüş, hastanın mağdur olmaması amacıyla olay yerine çağrılan yeni bir ambulansa nakli sağlanarak hastaneye intikali gerçekleştirilmiştir.

"İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

Konu ile ilgili hacizli yakalamalı olduğu anlaşılan ambulans çekici vasıtası ile olay yerinden Yediemin otoparkına çektirilmiş, ambulans sürücüsü olan V.K. hakkında 2918 sayılı KTK'nın 47/1-C (Trafik ışık ve levhalarına uymamak) maddesinden idari para cezası işlemi uygulanmıştır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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