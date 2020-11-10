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SON DAKİKA: 65 yaş üstü İstanbul sokağa çıkma yasağı mı geldi? İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasısaat kaçta?

Koronavirüs salgınında vaka sayısı gittikçe artıyor. Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamalarına bir yenisi daha eklendi. Ajanslara son dakika olarak düşen haberin ayrıntılarına göre Ankara'dan sonra İstanbul'da da 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması geldi...

SON DAKİKA: 65 yaş üstü İstanbul sokağa çıkma yasağı mı geldi? İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasısaat kaçta?

Son dakika haberine göre; yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Ankara ve İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirildi.

İŞTE KISITLAMA SAATLERİ

"10.00- 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan; kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının, muaf tutulmasına karar verildi."

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