Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

        İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

        İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik örgüt propagandası operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait bilgisayara, cep telefonu ve USB belleklere en konuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 07:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul’da küresel terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler, terör örgütü DEAŞ’ın yurtiçindeki eylem ve faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

        Savcılık talimatıyla küresel terör örgütüne karşı yürütülen çalışmalarda, söz konusu örgüt ile irtibatları tespit edilen ve DEAŞ ile iltisaklı faaliyet yürüterek sosyal medya kanalları aracılığıyla örgütün propagandasını yaptıkları anlaşılan bazı kişilerin izini süren polis, operasyon kararı aldı.

        Örgüt yanlısı kişilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel hareket timleri tarafından yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki aramalarda ise zanlılara ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konuldu. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

        Polisiye soruşturmada yakalanan zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Murat Aksoy İle İyi Yaşam - 22 Şubat 2026 (Çocuk Gelişimi Ve Kanser Tedavisinde Son Gelişmeler!)

        Çocuk gelişimi nasıl izlenir? Kanser tedavisindeki son gelişmeler neler? Dr. Murat Aksoy ile İyi Yaşam'a bu hafta Uzman Dr. Süer Yüksel ve Doç. Dr. Dilşen Çolak konuk oluyor.  

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        "Anlaşma olmazsa İran için kötü bir gün olacak"
        "Anlaşma olmazsa İran için kötü bir gün olacak"
        İran’da telefonlara gelen mesajın sırrı ortaya çıktı
        İran’da telefonlara gelen mesajın sırrı ortaya çıktı
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Fenerbahçe fırsat tepti!
        Fenerbahçe fırsat tepti!
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu