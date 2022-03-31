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İşte FIFA 2022 Dünya Kupası'nın resmi topu

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak resmi maç topunu tanıttı. Top, Katar'ın kültürel öğelerini de içinde barındırıyor

İşte FIFA 2022 Dünya Kupası'nın resmi topu

2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak top, FIFA tarafından tanıtıldı. Adını "Yolculuk" anlamına gelen "Al Rihla" kelimesinden alan top, Dünya Kupaları tarihinde havada en yüksek hıza ulaşan top olacak.

Topun dizaynında kullanılan detaylar ise ülkenin kültürü, mimarisi, ve Katar bayrağını temsil ediyor.

Öte yandan resmi topun tanıtımı için bir de gösteri maçı düzenlendi.

Real Madrid'in efsane kalecisi İker Casillas ile bir dönem Milan'da forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Kaka'nın çocuklarla bir araya geldiği maçta resmi top ilk defa kullanıldı.

FIFA 2022 Dünya Kupası 21 Kasım 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.

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