Habertürk Ankara

MİT, PKK/KCK’nın özel güç sorumlularından Alişer Çiya kod adlı Abdulkahar Karasaç'ı Irak kuzeyinde etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre teröristin, 2017’de polis memuru Fethi Sekin’in şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının talimatını verdiğini tespit eden MİT, hedef listesine dahil ettiği şahsı ve bulunduğu yerleri, sahadaki ajanlarıyla yakın markaja aldı. MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan Abdulkahar Karasaç'ın örgütün özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini ayrıca örgüt tarafından kullanılan hava araçlarını geliştirdiğini tespit etti.

MİT YAKIN TAKİBE ALDI Ülkemize yönelik bombalı eylem ve saldırıların düzenleyici olması ve bu yönde çalışmalarını sürdürmesinin yanı sıra terör örgütünce özel güce bağlı havacılık birimi sorumluluğuna getirildiğinin tespit edilmesi üzerinde Abdulkahar Karasaç’a yönelik bilgi toplaması amacıyla alanda bulunan saha ajanları MİT yetkilileri tarafından yönlendirildi. Alişer Çiya Kod Abdulkahar Karasaç, uzun süren takip faaliyeti neticesinde MİT tarafından Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen çalışma/operasyon ile etkisiz hale getirildi.