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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: Fethi Sekin'in şehit edildiği İzmir Adliyesi saldırısını organize eden terörist etkisiz!
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Son dakika haberi İzmir Adliyesi saldırısını organize eden terörist etkisiz!

MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi

Son dakika haberi: Fethi Sekin'in şehit edildiği İzmir Adliyesi saldırısını organize eden terörist etkisiz!
Habertürk Ankara

MİT, PKK/KCK’nın özel güç sorumlularından Alişer Çiya kod adlı Abdulkahar Karasaç'ı Irak kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre teröristin, 2017’de polis memuru Fethi Sekin’in şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının talimatını verdiğini tespit eden MİT, hedef listesine dahil ettiği şahsı ve bulunduğu yerleri, sahadaki ajanlarıyla yakın markaja aldı.

MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan Abdulkahar Karasaç'ın örgütün özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini ayrıca örgüt tarafından kullanılan hava araçlarını geliştirdiğini tespit etti.

MİT YAKIN TAKİBE ALDI

Ülkemize yönelik bombalı eylem ve saldırıların düzenleyici olması ve bu yönde çalışmalarını sürdürmesinin yanı sıra terör örgütünce özel güce bağlı havacılık birimi sorumluluğuna getirildiğinin tespit edilmesi üzerinde Abdulkahar Karasaç’a yönelik bilgi toplaması amacıyla alanda bulunan saha ajanları MİT yetkilileri tarafından yönlendirildi. Alişer Çiya Kod Abdulkahar Karasaç, uzun süren takip faaliyeti neticesinde MİT tarafından Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen çalışma/operasyon ile etkisiz hale getirildi.

ALİŞER ÇİYA KOD ABDULKAHAR KARASAÇ KİMDİR?

Alişer Çiya Kod Abdulkahar Karasaç, terör örgütünün sözde İstanbul Özel Güç yapılanmasında faaliyet göstermesi sonrasında 2017 yılında İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırıyı planlayan ve polis memuru Fethi Sekin’i şehit eden örgüt mensupları arasında yer alıyordu. Daha sonra Irak'ın kuzeyine kaçan Karasaç, örgütün sözde özel güç birimine bağlı havacılık birimi bünyesinde Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttü. Abdulkahar Karasaç, yurtiçine yönelik maket uçak ve drone saldırılarının da planlayıcısı ve uygulayıcısı konumundaydı.

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