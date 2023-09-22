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        Son dakika haberi İzmir'de DEAŞ operasyonu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bombalı eylem hazırlığında bulunan terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik İzmir'de düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 16:47 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:48
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        İzmir'de DEAŞ operasyonu
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik #İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında, Bornova’da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi.

        "GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

        Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde, el yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit lokumu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

        Terör ve terörizmle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Eylem yapmaya hazırlanan hainlere göz açtırmayacağız.

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