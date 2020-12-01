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Son dakika haberler... Sakarya’da jandarmayı şaşkına çeviren operasyon!

Sakarya'da dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Yasadışı yollardan ülkeye sokulduğu belirlenen ve internet üzerinde fiyat aralığı 70 bin ila 150 bin lira arasında değişen ‘Savannah’ cinsi Afrika Vahşi kedisi, Sapanca ilçesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ile Kocaeli Belediyesi Ormanya Tabiat Parkı görevlilerince koruma altına alınan kedi, Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesine götürüldü

Son dakika haberi: Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon! - Haberler
Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon!
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İHA

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması için yasadışı yollardan ithal ve ticaretini yapan şahıslara karşı göz açtırmıyor.

İHA'nın haberine göre, bu kapsamda jandarma ekiplerince, Sapanca ilçesinde bir şahsın ülkeye yasadışı yollardan yasak vahşi kedi getirdiği bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda; Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türleri Sözleşmesi (CİTES) hükümlerine uygun izin belgesi olmadan yasadışı yollardan ülkeye sokulduğu belirlenen ‘Savannah’ cinsi Afrika Vahşi Kedisi ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ile Kocaeli Belediyesi Ormanya Tabiat Parkı görevlilerince koruma altına alınan vahşi kedi daha sonrasında yeni yaşam alanı Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesine götürüldü.

Vahşi kediyi evinde bulunduran şahıs, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Öte yandan, ‘Savannah’ cinsi Afrika Vahşi kedisinin internet üzerindeki fiyatının ise 70 bin ila 150 bin lira arasında değiştiği görüldü.

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