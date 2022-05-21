İstanbul'da dehşet! Kadın diş hekimi öldürüldü!

İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1’inci katındaki Şeyma Biran'a (64) ait muayenehanede kelimenin tam anlamıyla vahşet yaşandı.
HABER ALAMADILAR POLİSE BİLDİRDİLER
İHA'da yer alan habere göre dün gece saatlerinde, iddiaya göre, diş hekimi Şeyma Biran’dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Kapının açılmasının ardından vahşet ortaya çıktı. Muayenehanesinde kanlar içinde yatan Birkan'ın, sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. Biran'ın cansız bedeni, adli tıp morguna kaldırıldı.
OFİSİNDE İNCELEMEDE BULUNULDU
Polis ekipleri çevrede önlem alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, diş hekiminin ofisinde saatlerce inceleme yaptı.
VÜCUDUNDA KESİKLER OLDUĞU SAPTANDI
Yapılan incelemenin ardından toplanan deliller emniyete götürüldü. Diş hekiminin, boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirtildi. Polis ekipleri cinayeti işleyen kişi yada kişileri bulmak için çalışma başlattı.
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