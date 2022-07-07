Kadir Şeker'e tahliye kararı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

Son dakika haberine göre Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu. İtiraz 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Şeker hakkında tahliye kararı verildi.

DHA'nın haberine göre olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesindeki Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İŞTE DAVA SÜRECİ

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker'e, ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınıp, asgari düzeye yakın ceza olması gerektiği vurgulandı.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker´in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üzerine avukatları, dün bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ni tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

"KAMUOYUNUN BEKLEDİĞİ BİR SONUÇTU"

Şeker'in tahliyesi ile ilgili Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Ceza Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Ersan Şen ise şunları kaydetti:

"Kamuoyunu meşgul eden hadise. Suçun sabit olduğu anlaşılıyordu. Bozma kararı sonrasında ilgili mahkeme uydu, ancak tutukluluk haline devam kararı verdi. Burada avukatın itirazı bir sonraki mahkeme tarafından değerlendirildi. Anladığım kadarıyla yattığı süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye kararı aldığı görülüyor. Cumhuriyet savcısı itiraz yolunu kullanabilir. Kamuoyunun beklediği bir sonuçtu. 10 yıllık 10 aylık hapis cezası Yargıtay'ın bozma kararına uygun gözüküyor. Bu da temziye gidecek karar olarak gözüküyor. Bugüne kadar karşılaşmadığımız hadiselerden değildir. Böyle kasten öldürmede genellikle mahkemenin tutuklamanın devam etmesini isterler. Muhtemelen ölçülülük ilkesinden yattığı süre dikkate alınarak şahsın tutuksuz yargılaması devam edecek. Karar muhtemelen temyiz edilecektir diye düşünüyorum.

'ŞU ANDA İNFAZ HÜKÜMLERİ UYGULANMIYOR'

Bunları kesinlik içerisinde söylemiyorum, dosyayı görmedim. Kasten insan öldürmelerde önemli süresini kapalı infaz kurumunda çekiyor. Kapalı infaz süresi bitmiş olabilir; belki oradan da tahliye süresi çıkmış olabilir. Diyelim ki temyizden vazgeçtiniz, hükümlü hale geldiniz, o zaman açık infaz şartları uygulanır. Bunlardan birisinin olup olmadığını bilmiyorum. Benim tahminim 10 yıllık 10 aylık cezanın artabileceğini düşünmüyorum. Bu saatten sonra takdir, değerlendirme yargıçlara ait. Cezanın azalacağı veya artacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi ölçülülük ilkesi gereğince yattığı süre göz önüne alınarak tutukluluk kaldırılmıştır. Şu anda şahsa infaz hükümleri uygulanmıyor. Hala yargılanan konumda. Karar tabii ki ilginç. Konya'da ilgili cumhuriyet savcısının itiraz edip etmeyeceğini bilmiyorum. Şu anda tutuklu yargılanmayacak. Diyelim ki temyize gidilmedi diğer taraf vazgeçti. O zaman hükümlüye dönünce Ceza İnfaz Kanunu'nun ilgili hükümler uygulanabilir. Muhtemelen ev hapsi ve yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla yargılanacaktır. Şahsın üçte 2, aşağı yukarı koşullu salıverilmesi, 1 yıl denetimi var."