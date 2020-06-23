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HaberlerGündemSon dakika haberi Canan Kaftancıoğlu'nun cezası onandı
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Son dakika haberi Kaftancıoğlu'nun cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı onadı. Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 hapis cezası verilmişti.

Canan Kaftancıoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na silahlı terör örgütü propagandası yapmak, Kamu görevlisine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılamak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarından İstanbul 37 . Ağır Ceza Mahkemesi tarafın verilen karar istinaf incelemesi sonucunda onandı.

Habertürk Muhabiri Arzu Kaya’nın haberine göre, 37. Ağır Ceza MAhkemesi’nin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından usul ve esas yönünden isabetli bulundu. Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 hapis cezası verilmişti.

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