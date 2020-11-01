Kan donduran satırlı vahşet! 0:00 / 0:00

İHA

Batman'da satır ve bıçak saldırısıyla vahşice öldürülen Erkan Genç'in katil zanlısı E.E., Diyarbakır’da yakalandı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Batman Turgut Özal Bulvarı'nda dün meydana gelen korkunç olayda, AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç'in ağabeyi Erkan Genç (35),E.E. isimli şahsın satırlı ve bıçaklı saldırısına uğradı.

İlk bıçak darbesinin ardından bir iş yerine kaçarak sığınan Genç'i kovalayan E.E., iş yerinde de satırla saldırısına devam etti. Ağır yaralanan Genç, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili tespit etti. Polis, zanlının cinayeti işledikten sonra Diyarbakır'a kaçtığını belirledi. Batman ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile cinayet zanlısı E.E. yakalanarak Batman'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.