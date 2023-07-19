Son dakika haberi Karadeniz'de sular ısınıyor: Rusya'dan 'tahıl koridoru' açıklaması Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Temmuz'dan itibaren Ukrayna limanlarına seyahat eden tüm gemilerin askeri yük taşıyıcısı olarak değerlendirileceğini duyurdu

Geçtiğimiz yıl, dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğuyla bir 'Tahıl Koridoru Anlaşması' imzalanırken, Putin yönetiminin anlaşmanın şartlarının yerine getirilmediğini öne sürerek anlaşmadan çekileceğini duyurması Karadeniz'de gerilimi artırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl anlaşmasının sona ermesinin ardından perşembe sabahı Moskova saatiyle gece yarısından itibaren Karadeniz'deki Ukrayna limanlarına giden tüm gemileri potansiyel askeri yük taşıyıcıları olarak kabul edeceğini duyurdu.

Bakanlık, Karadeniz'in uluslararası sularının güneydoğu ve kuzeybatı kesimlerinin seyrüsefer için güvenli olmadığını ilan ederken, Ukrayna limanlarına giden gemilerin bandıralı devletlerinin Ukrayna tarafındaki çatışmanın tarafları olarak kabul edileceğini açıkladı.

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