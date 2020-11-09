Kargo cinneti! Kadın ortalığı birbirine kattı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bir sitede oturan kadın, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından evine çıkarılmaması üzerine ortalığı birbirine kattı. Sitenin otopark giriş bariyerini de kıran kadın, güvenlik görevlisine hakaretler yağdırdı.

İHA'nın haberine göre olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Necla A. isimli kadına bir kargo paketi geldi. Güvenlik görevlilerine teslim edilen kargo paketi, teslim alınması için Necla A.'ya haber verildi. Evinde bulunan Necla A. ise güvenlik görevlisine paketi yukarıya çıkarmasını istedi. Ancak güvenlik görevlisi aşağıya inip güvenlik kulübesinden alması gerektiğini söyleyince kadın çılgına döndü.

GÜVENLİKÇİYE HAKARETLER SAVURDU

Aşağıya inen kadın, güvenlik görevlisine önce hakaret etti, daha sonra darp etmeye başladı. Öfkesi dinmeyen kadın, daha sonrada site girişindeki bariyeri kırarak zarar verdi. Yaşanan bu olayların ardından site yönetimi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı da polis merkezine götürdü. Tüm yaşanan olaylar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.