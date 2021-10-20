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Son dakika haberi Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşüyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.

Son dakika haberi Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşüyor
Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşüyor
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HABERTURK.COM / Ajanslar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi.

İki lideri CHP Genel Merkezi'nde görüşüyor.

Görüşmede güncel konular, güçlendirilmiş parlamenter sistem ele alınacak.

GÖRÜŞME ÖNCESİ GERGİNLİK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Gelen Merkezi’nde ziyaret etti.

Akşener’in ziyareti öncesi CHP Genel Merkezi önünde İstanbul Şişli Belediyesi’nden haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden ve tepki amacıyla Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiren 3 işçi eylem gerçekleştirdi.

Polisin müdahale ederek gözaltına aldığı işçiler karakola götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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