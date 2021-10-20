Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi.
İki lideri CHP Genel Merkezi'nde görüşüyor.
Görüşmede güncel konular, güçlendirilmiş parlamenter sistem ele alınacak.
GÖRÜŞME ÖNCESİ GERGİNLİK
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Gelen Merkezi’nde ziyaret etti.
Akşener’in ziyareti öncesi CHP Genel Merkezi önünde İstanbul Şişli Belediyesi’nden haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden ve tepki amacıyla Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiren 3 işçi eylem gerçekleştirdi.
Polisin müdahale ederek gözaltına aldığı işçiler karakola götürüldü.
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