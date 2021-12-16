CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, ortak açıklamada bulundu.

Her iki lider de yeni belirlenen asgari ücretle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu:

KILIÇDAROĞLU: ASGARİ ÜCRETİ YADIRGAMIYORUZ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; Türkiye İstatistik Kurumu'na yaptığım ziyaretin etkileri görülüyor. Verilen rakam asgari ücret olarak dolar kurundaki yükselmeyi görürsek aslında düşük. Yılbaşında 384 dolar net gelir elde ediyordu asgari ücretli. 4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Eğer enflasyonu ve fiyat artışlarını kontrol ederlerse en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alabilirler.

"ÖNÜMÜZDEKİ YAZ GIDA KRİZİYLE KARŞILAŞACAĞIZ"

"Ekonomik sıkıntı var, yönetimimizden kaynaklanmıyor" diyen açıklama. Ülkeyi kim yönetiyor o zaman, onu sormak lazım. Erdoğan'ın hiçbir kabahati, günahı yok mudur demek istiyor. İşin özü; Türkiye iyi yönetilmiyor, TL pul oldu, işsizlik var, ciddi ekonomik sorunlar var ve bu sorunların ivedilikle çözülmesi lazım.

Önümüzdeki yaz bir gıda kriziyle Türkiye karşı karşıya kalırsa kimsenin şaşırması lazım. Uyarma görevi bizim görevimiz. Biz bugünden nelerin yapılması gerektiğini söylüyoruz. Kuru kuruya eleştiri değil. Asgari ücret üzerinden gelir vergisi alınmaması lazım."

"MÜHİM OLAN BİR AİLENİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLMESİ"

Kılıçdaroğlu'dan sonra sözü alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise şunları kaydetti: Aynı kanaatleri paylaşıyorum. 'İktidarın tenkid edilmesini' demelerini garipsedim. Bu rakamı doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı kendisi açıklıyor. Geçmişte Başbakanlar, Cumhurbaşkanları açıklamazdı. Şimdi bizzat Cumhurbaşkanı kendisi açıklıyor. 2 bin 850 liraya göre biz bunu 4 bin 250 TL'ye çıkardık, bununla da övünülmesi icap eder manasında bunu anlıyorum. Ama enflasyon rakamlarını, doları, avroyu dikkate alarak, bunun bir vatandaşın gündelik geçimini sağlayıp, sağlayamayacağına göre değerlendirmek icap eder. Vatandaş geçinemiyorsa 4 bin 250 değil 4 bin 250 olmasının da farkı olmaz. Mühim olan bir ailenin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir.

"ENFLASYONUN YÜKSEK OLDUĞU YERDE DOĞRU YAKLAŞIM DEĞİL"

Asgari ücret açlık sınırında olamaz. Açlık sınırının altında hiç olamaz. Bir iktidar kendi insanına, üstelik kendi insanına, aldığın ücretle karnını bile doyuramayacaksın diyemez, diyememeli. Geçinebileceği kadar ücret olacak. Enflasyonun yüksek olduğu bir yerde doğru yaklaşım olmuyor. Ben doları kullanmak istemem, niye dolardan bahsederek gündeme konuyu getireyim. Ama ister istemez dış ticaretimizi dolarla yapıyoruz. İhracat yaptığımız zaman o malın karşılığındaki bedelini dolarla ödüyoruz."