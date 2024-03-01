Son dakika haberi K.Maraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Giriş: 01.03.2024 - 17:35 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:38
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ