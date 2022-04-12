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Haberler Gündem Güvenlik Kobani soruşturmasında Son dakika: 2. Dalga operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi Kobani soruşturmasında 2. Dalga operasyonu!

Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 91 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 13 ilde düzenlenen operasyonla şüphelilerden 46'sı gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütü mensuplarına maddi destek sağlamak ve bölücü örgüte destek vermekle suçlandığı öğrenildi.

Kobani soruşturmasında Son dakika: 2. Dalga operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı
AA

Son dakika haberler... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına ekonomik-mali alan yapılanmasına bağlı olarak banka hesap hareketleri ve MASAK analiz raporları, tanık beyanları, dijital araştırma sonuçları ve HTS analiz raporları incelendi.

91 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

AA'da yer alan son dakika haberine göre terör örgütünün gerek örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak gerekse de öldürülen ya da yaralanan terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 91 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

13 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

13 ildeki Ankara merkezli soruşturmada şüphelilerin 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yakalanması işlemlerine başlandı.

10 YILLIK MALİ VERİLER İNCELENDİ

Edinilen bilgiye göre MASAK Başkanlığı'nca incelenen 10 yıllık mali veriler ışığında, şüphelilerin HTS baz hareketleri, otel ve yurt dışı giriş çıkış bilgileri ile terör örgütüne müzahir açık kaynak paylaşımları üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan uzman ekip detaylı bir çalışma yaptı. Milyonlarca satır veri, video ve fotoğrafın incelenmesi ile delillendirme çalışmaları yapıldı.

Ayrıca şüpheli isimlerinin ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarından elde edilen dokümanlarda geçtiği belirlendi.

KARAYILAN'IN TALİMATIYLA HAREKET EDİYORLARDI

Şüphelilerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ekonomik yapılanmasında yer aldıkları, örgüt adına kara para akladıkları ve örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatlarıyla hareket ettikleri belirlendi.

46 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında işlem başlatılan 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında, eski HDP'li belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyeleri de bulunuyor.

Şüpheliler arasında silahlı eğitim almış örgüt mensupları ile örgütsel faaliyetleri sonrası yurt dışına çıkan örgüt mensuplarının da bulunduğu tespit edildi.

BELEDİYE GELİRLERİ PKK'YA AKTARILMIŞ

MASAK'ın geçmişe dönük mali verileri incelemesi sonucu örgütün 70 milyon lirasının HDP'li belediyeler, ihaleler, şirketler, kripto para, altın ve gümüş kullanılarak aklandığı, gayrimenkuller alındığı, kira gelirlerinin örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi.

500 ÖRGÜT MENSUBUNA DÜZENLİ MADDİ YARDIM

İncelemelerde ayrıca örgütün kırsal alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilen teröristlerin yakınları ile cezaevinde bulunan örgüt mensuplarından yaklaşık 500 kişiye sistematik şekilde maddi yardım yapıldığı ortaya çıktı.

240 BİN DOLAR, 2 BİN 800 AVRO ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin, Habur Sınır Kapısı'ndan çok sayıda giriş-çıkış kaydının olduğu, çıkan zanlıların terör kamplarında örgütsel eğitim ve talimat aldıkları belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 240 bin dolar, 2 bin 800 avro, 25 bin lira, bir Kaleşnikof, 3 Kaleşnikof şarjörü, 54 adet fişek, tabanca, av tüfeği, uyuşturucu madde ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

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