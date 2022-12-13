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Haberler Gündem 3. Sayfa BARINAKTA VAHŞET! Son dakika: Konya'da barınakta köpek cinayetine hapis istemi - YENİ GELİŞME
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Son dakika haberi Konya'da barınaktaki vahşette iddianame hazırlandı!

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olan sağlık teknisyeni Murat Bacak (27) ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak (28) hakkında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi

BARINAKTA VAHŞET! Son dakika: Konya'da barınakta köpek cinayetine hapis istemi - YENİ GELİŞME
Konya'da barınaktaki vahşette iddianame hazırlandı!
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Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, kürekle köpeğe vurarak öldüren sağlık teknisyeni Murat Bacak (27) ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak (28) hakkında, 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, ölen köpek için `Can dostumuz´ vurusu yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak'ın da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı. 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

KÖPEK TARAFINDAN SALDIRI OLMADI

Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, olayın nasıl yaşandığı anlatıldı. İddianamede, "Hayvan barınağında gerçekleştiği tespit edilen olaya ilişkin 11 saniyelik görüntüde işçi olarak çalışan şüpheli Murat Bacak'ın, elinde bulanan kürekle 3 defa sert şekilde köpeğe vurduğu, yine aynı yerde çalışan diğer şüpheli Sefa Çakmak'ın, köpeği yakalama aparatıyla tuttuğu ve hayvanın kaçmasına engel olduğu, Murat Bacak'ın köpeğe 3 defa kürekle vurduktan sonra, köpeğin hareketsiz şekilde yere yığıldığı, şüpheli Sefa Çakmak'ın hareketsiz kalan köpeği sürükleyerek kenara doğru çektiği görüntülerde köpek tarafından yapılan bir saldırı olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

İddianamede şüphelilerin ifadelerinde de yer verildi. Murat Bacak'ın ifadesinde kendisine saldırdığı için köpeğe kürekle vurduğunu, Sefa Çakmak'ın yakalama aparatıyla yakaladığını, ancak köpeğin yaşadığını ifade etti.

Sefa Çakmak'ın savunmasında ise Murat Bacak'ın, köpeğin saldırması üzerine kürekle köpeğe vurduğunu, kendisinin de aparatla köpeği yakaladığını, aşısını yaptıklarını ve köpeğin yaşadığını söylediği kaydedildi.

"CAN DOSTUMUZ VURGUSU"

Ölen köpek için 'can dostumuz' vurgusu yapılan iddianamede, ''Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü suç duyurusu, bilgi sahipleri ve tanıkların beyanı kolluk tutanakları, bilirkişi raporu, ölüm kayıt listesi tutanakları incelenip değerlendirildiğinde; barınakta 300'e kadar can dostumuz köpeklerin olay günü parazit aşıları yapılmak üzere kafes dışına çıkarıldığı, aşılamalar yapılırken, bu sırada küpe numarası tespit edilemeyen can dostumuz köpeği şüpheli Sefa Çakmak'ın aparat vasıtasıyla boynundan yakaladığı, diğer şüpheli Murat Bacak'ın da elinde bulunan kürekle defalarca vurmak suretiyle can dostumuz köpeğe işkence edip acımasız ve zalimce muamelede bulunarak ağır yaraladıkları, bilirkişi raporu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerince düzenlenen tutanağa göre zalimce işkenceye maruz bırakılan can dostumuz köpeğin olay tarihinden 1 gün sonra öldüğü tespit edilen Y1765 kulak küpeli olduğu belirlenmiştir'' denildi.

CEZALARI YARI ORANINDA ARTIRILIP 6'ŞAR YIL HAPİS İSTENDİ

Her iki şüpheli hakkında, 'Bir ev hayvanına veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6'şar aydan 4'er yıla kadar hapis cezası istendi. Bu cezanın Hayvan Hakları Kanunu'nun 'suçların veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak yahut onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır' maddesi gereğince yarı oranında artırılarak 6'şar yıla çıkartılması talep edildi.

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