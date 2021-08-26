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Son dakika haberi Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 19 bin 616

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti

SON DAKİKA CORONA VAKA SAYISI! 26 Ağustos koronavirüs tablosu 2021 açıklandı
Yeni vaka sayısı açıklandı
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HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 205 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,12, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,23 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 91 milyon 747 bin 545'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 665 bin 998 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

"VAKA SAYISI 20 BİN SINIRINDA"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20 bin sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Koca, sosyal medya hesabından, Bilim Kuruluyla her hafta Kovid-19 toplantısı yaptıklarını anımsatarak, "Maske, mesafe artık önemsiz sözünü hiç duymadım ama sanki öyleymiş gibi yapanlar var. Kurallara uyalım." tavsiyesinde bulundu.

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