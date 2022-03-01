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Koronavirüste yeni vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 410 bin 435 testte 64 bin 275 vaka tespit edildi. 213 kişi hayatını kaybederken, 76 bin 832 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi

Son dakika vaka sayısı: 28 Şubat korona tablosu 2022 açıklandı! Bugünkü koronavirüs vaka sayısı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 410 bin 435 testte 64 bin 275 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybederken, 76 bin 832 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

28 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,93, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,08 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 682 bin 903, 2'nci dozda 52 milyon 809 bin 698 ve 3'üncü dozda 27 milyon 91 bin 808 olmak üzere toplam 145 milyon 631 bin 632 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA: AŞI KONUSUNDA İHMALKAR OLMAMALIYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkar olmamalıyız." ifadelerini kullandı.

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