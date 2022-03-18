Kritik görüşmede Jinping'den mesaj: Çatışmanın kimseye yararı yok 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki video konferans görüşmesi başladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ukrayna'da gelişen olaylar gibi çatışmaların kimsenin çıkarına olmadığını belirtti.

Jinping "Devletler arası ilişkiler meydan okumayla ilerleyemez" derken, "Ukrayna krizi görmek istemediğimiz bir şey" diye ekledi.

Ülkeler arası ilişkilerde silaha başvurulmaması gerektiğini belirten Jinping Biden'a Çin ve ABD'nin ikili ilişkilere rehberlik etmesi gerektiğini, her iki tarafın da dünya barışı için gereken uluslararası sorumlulukları üstlenmesi ve bunun için çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.