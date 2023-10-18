Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, "küçük yaşta nişan töreni" yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki çocuğun anne ve babası serbest bırakıldı. Aileleri tarafından yüzük takılıp nişan töreni yapılan 8 ve 9 yaşındaki çocukların, 15 gün sonra da düğünlerinin yapılacağı ileri sürülmüştü
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.
ANNE VE BABALARI SERBEST BIRAKILDI
AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan çocukların anne ve babalarının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen çocukların anneleri ifadelerini alan savcılıkça, babaları ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINMIŞTI
Valilikten önceki gün yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti.
Söz konusu çocukların koruma altına alındığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.
15 GÜN SONRA DÜĞÜN YAPACAKLARDI İDDİASI
Öte yandan yüzük takılıp nişan töreni yapılan 8 ve 9 yaşındaki çocukların, 15 gün sonra da düğünlerinin yapılacağı ileri sürülmüştü.