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Son dakika haberi Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı

Lüks araçta uyuşturucu kullandığı iddia edilen eski AK Parti Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı.

Son dakika:
Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı
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HABERTURK.COM / AA

Lüks araçta uyuşturucu kullandığı iddia edilen eski AK Parti Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından tekrar gözaltına alındı. Ayvatoğlu ifadesinde, görüntülerdeki maddenin uyuşturucu değil pudra şekeri olduğunu iddia etmişti.

Uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine harekete gecen ekipler, 26 Mart'ta olayla ilgili soruşturma başlattı. Kısa sürede Ayvatoğlu'nu gözaltına alan ekipler, görüntülerdeki diğer şahısların tespit edilip yakalanması için de harekete geçti.

Gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. Soruşturmayı sürdüren emniyet birimleri, Kastamonu ve İzmir'de diğer kişileri de yakaladı. Görüntüdeki maddenin uyuşturucu ve uyarıcı olduğunun belirlenmesi ve şüphelinin bu maddeyi arkadaşlarına da temin ettiği iddiası üzerine Ayvatoğlu, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinde, kullandığı maddenin "pudra şekeri" olduğunu söylemesine rağmen araçta yanında bulunan ve gözaltına alınan iki kişinin "kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu'nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini" öne sürdükleri öğrenildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Şüpheli H.K.A hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşılan videoda yanında bulunduğu tespit edilen diğer şüpheliler M.D., M.Y.M., D.O. ve U.K. hakkında başsavcılığımızca gözaltı talimatı verilmiş, şüphelilerden elde edilen bilgi ve yeni deliller çerçevesinde ise Hamza Kürşat Ayvatoğlu bugün sabah saatlerinde yeniden gözaltına alınarak hakkında TCK 188 ve devamı maddeleri kapsamında soruşturma genişletilmiştir. Başsavcılığımızca tüm şüpheliler hakkında gerekli dijital incelemelerin tamamlanmasi ve diğer şüphelilerin yakalanması için ayrıca kolluğa ek gözaltı talimatı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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