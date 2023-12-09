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        Haberler Dünya TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ABD'ye BMGK tepkisi

        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ABD'ye BMGK tepkisi

        TBMM Başkanı Kurtulmuş BMGK'daki veto kararı hakkında "Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 13:10 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:22
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        Kurtulmuş'tan ABD'ye BMGK tepkisi
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş ABD'nin BMGK'daki veto kararı hakkında "Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır" açıklamasında bulundu.

        ABD'nin BMGK'daki Gazze vetosu

        Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yapılan ve ABD'nin veto ettiği Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarı konusuna da değinen Fidan, "Artık bu konuda (Gazze) Amerika’nın yalnız kaldığını özellikle bugün Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada bir kez daha arkadaşlarımız dile getirdiler.' değerlendirmesinde bulundu.

        193 üye ülkenin 97'sinin sponsorluğunda sunulan karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesini tüm dünya kamuoyunun değerlendireceğine işaret eden Fidan, 'Tabii buradan şunu görüyoruz, biz bugünkü görüşmelerimizde de dile getirdik, Amerikan siyaset sistemi de İsrail’le ilgili konularda artık çaresiz durumda. Dolayısıyla İsrail bu konuda fütursuzca hareket etmekte ve zulmüne devam etmekte." şeklinde konuştu.

        Temas Grubunun Gazze konusundaki çalışmalarını kesintisiz bir şekilde devam ettireceğini kaydeden Bakan Fidan, dünya kamuoyunun bu konudaki duygularının sözcüsü olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        ABD'nin ardından Kanada‘ya geçerek burada Kanada Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile de görüşeceklerini hatırlatan Fidan, daha sonra da Nordik ülkelerinden bazılarını ziyaret edeceklerini aktardı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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