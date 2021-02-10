Kuzey Irak'a "Pençe Kartal-2 Harekatı" düzenlendi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik, saat 02.55'te "Pençe Kartal-2 Harekatı"nı başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün, Irak’ın Kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye; yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edildi" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak Kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55’ten itibaren 'Pençe Kartal-2 Harekatı' düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir."