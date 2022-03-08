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Haberler Dünya Son dakika: Lavrov'dan Soğuk Savaş mesajı: ABD ve Rusya... - Haberler
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Lavrov'dan Soğuk Savaş mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "ABD ve Rusya barış içinde yaşama prensibine geri dönmeli" dedi.

Son dakika: Lavrov'dan Soğuk Savaş mesajı: ABD ve Rusya... - Haberler
Lavrov'dan Soğuk Savaş mesajı
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HABERTURK.COM

Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Soğuk Savaş sırasında olduğu gibi "barış içinde bir arada yaşama" ilkesine dönüş yapılması gerektiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile karşılıklı saygıya dayalı diyalog konusunda samimi olduklarını da belirtti. Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin restore edilebilmesinde umut olduğunu da sözlerine ekledi.

LAVROV, ANTALYA'YA GELİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Bakan Çavuşoğlu'nun müzakereler için üçlü zirve teklifini kabul etmişti.

3 bakan 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nda Perşembe günü bir araya gelecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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