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Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017 tarihinde Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit olduğu hain saldırının ayrıntıları ortaya çıktı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, saldırıdan yaralı kurtulan istihbaratçı polis memuru N.Ö. PKK'lı teröristlerin saldırıyı nasıl gerçekleştiğini anlattı. Sırtından ve kolundan yaralandığını belirten polis memuru N.Ö.'nün 31 Ocak 2018 tarihinde verdiği ifadesi dava dosyasına girdi. Tedavi gördüğü hastanede 11 gün yoğun bakımda olmak üzere 38 gün kaldığını belirten N.Ö. soruşturmayı yürüten jandarmaya iki sayfadan oluşan bir ifade verdi.

BİR GÜN ÖNCE DE BÖLGEDE PKK'LILAR ARANDI

Olaydan bir gün önce de bölgede teröristlerle ilgili araştırma yaptıklarını anlatan polis memuru N.Ö. ifadesinde şunları söyledi:

"Köprüyanı Mahallesi'ne intikal ettik. İkametin yanına kadar araç yolu olmadığından araçları 100-150 metre mesafede bıraktık. E. ve O. hücum yeleklerini giyip kaleşnikof marka silahlarını yanlarını aldılar. Ferhat ve M. astsubay da MP-5 tüfek ile fotoğraf makinesini alarak evin yanından ormanlık alana girdiler. Yaklaşık 2 – 2.5 saat sonra ormandan çıkarak evin önünde bulunan çeşmenin başına geldiklerini gördüm. Araçların yanına geldiler, üzerlerini değiştirdiler ve ertesi gün ikametin üst kısmında ormanlık alana bakmak üzere sözleştik."

"ORMANLIK ALANDAN SERİ ATEŞ AÇILDI"

11 Ağustos 2017'de olay yerine gittiğini belirten N.Ö., "Ben olay yerine gittiğimde jandarma görevlilerinin araçların park etmiş, evin önünde çeşmenin başındaydı. Yanlarında Eren Bülbül'ü gördüm. Onlar yine silahlı bir şekilde evin arka tarafına geçtiler. Yaklaşık 10-15 dakika sonra Eren, Ferhat Astsubay, M. astsubay ve polis memurları E. ve O. evin önündeki çeşmenin başına döndüler. Ben de araçtan ayrılarak yanlarına gittim. Neden erken döndüklerini sordum. Ferhat Astsubay üst tarafta bir timin pusuda olduğunu, internet çekmediği için tam koordinat alamadığını, herhangi bir kazaya meydan vermemek için geri döndüklerini söyledi" dedi.

N.Ö., ifadesine şöyle devam etti: "Biz bu şekilde konuşurken, ormanlık alan içerisinden seri şekilde ateş açıldı. İlk ateşle birlikte ben sol kolumdan yaralandım. Araçların yanına koşarak uzun namlulu silahları almak için yöneldiğimde, patikadan geçerken yine devam eden ateş sonucu sırtımdan bir isabet daha aldım ve yere düştüm. Patikadan aşağıya doğru birkaç metre sürünerek indim. Daha sonra gelen takviye kuvvet geldi ve ambulansla hastaneye kaldırıldım."