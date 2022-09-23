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Mehmet Büyükekşi: Hocamızla ilgili iddialar doğru değil

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un ayrılacağı yönündeki iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Mehmet Büyükekşi: Hocamızla ilgili iddialar doğru değil

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Faroe Adaları - Türkiye maçından önce açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Büyükekşi, "Stefan Kuntz'un tercihlerine saygı duymak gerekiyor. Hocamızla ilgili iddialar da kesinlikle doğru değil" dedi.

A Milli Takım , dün UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup maçında karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. C Ligi 1. Grup'ta liderliğini hiç gol yemeyerek, kayıpsız şekilde sürdürmek isteyen Türkiye, bu hedefine ulaşamasa da B Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Kendi evinde oynadığı maçta Lüksemburg'dan 3 gol yiyen A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz eleştirilmeye başlandı. Kuntz'un ayrılacağı yönünde çıkan iddialara ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi cevap verdi. Büyükekşi "A Milli Takım'da istikrar gerekiyor, Stefan Kuntz ile ilgili iddialar kesinlikle doğru değil. Hocamızın oyuncu tercihlerine saygı duymak lazım." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi açıklamalarında şunları dile getirdi:

"Buruk bir grup liderliği oldu. Hiçbir maçın garantisi yok ne kadar favori olursanız olun maçlar sahada kazanılıyor. Türk futbolundaki en büyük sıkıntı sabırsızlık, halbuki istikrar lazım... Stefan Kuntz'un tercihlerine saygı duymak gerekiyor. Hocamızla ilgili iddialar da kesinlikle doğru değil. Milli Takım'da istikrar gerekiyor... Türk futbolundaki en büyük problemin sabırsızlık. İstikrarlı olmak lazım. Avrupa'daki milli takımlar içinde en genç takımız. Önümüzde güzel günler olacağını düşünüyoruz. Ben dedikodulardan üzüntü duyuyorum. Bunlar bize zarar verir."

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