Mert Grup Sigorta: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yasin Okumuş, Tolgacan Dinçer
Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak (Alara Altundağ, Merve İzbilir, Seda Menekşe, Melek Erpin Erbuga, Merve Çepni)
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman (Şebnem Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer, Elif Şahin, McKenzie, Fatma Şekerci)
Setler: 23-25, 11-25, 16-25
Süre: 74 dakika (27, 23, 24)
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