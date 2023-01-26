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MHP'li Yalçın: Hakkımızda algı operasyonları yürütülüyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, "Hakkımızda üretilen ahlak dışı iftiralarla nefret suçu işlenmektedir. İnsan onurunu zedeleyen, öfke yüklü algı operasyonları yürütülmektedir. Suikast meselesi yargıya intikal etmesine rağmen kendini adli makamların, yargı mercilerinin, hakim ve savcıların yerine koyan muarızlarımız bir tür toplumsal linç teşebbüsüne girmişlerdir" dedi

MHP'li Yalçın: Hakkımızda algı operasyonları yürütülüyor
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DHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, cinayet ve ölüm üzerinden duygu istismarına tevessül edilerek partileri aleyhinde çirkin ve ahlaksızca kampanyalar yürütüldüğünü belirterek, "Gerçek dışı haberlerle en çirkin algı operasyonları yapılmaktadır. İftira iftirayı, yalan yalanı kovalamaktadır. MHP'nin müessiriyet ve dinamizminden rahatsız olan çevrelerin gemi azıya ve her türlü insanlık dışı eylem ve söylemi göze aldığı görülmektedir.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru gidilirken bestesi küresel aktörlerce yapılmış öfke, kin ve nefret şarkılarının kulak tırmalayan nakaratları işitilmektedir. Menfur bir suikast üzerinden siyasi çıkar elde etme çabasındaki izansızlar, zan altında bıraktıkları masum ve suçsuz insanların ailelerini ve çocuklarının duygularını bile göz ardı etmektedir.

Evlerine ateş düşen mazlum insanların acıları da insafsızca, ahlaksızca istismar edilmektedir. Ailelerin, annelerin, babaların, kardeşlerin, bacıların canı; hoyratça acıtılmaktadır. Sadece diriye değil, ölüme ve ölenin hatırasına da saygısızlık edilmektedir. İktidar hırsıyla böylesine küçülerek siyaset yapmak, politika değil; pespayelik, kepazeliktir" ifadelerini kullandı.

"AHLAK DIŞI İFTİRALARLA NEFRET SUÇU İŞLENMEKTEDİR"

DHA'da yer alan habere göre bu nefret siyasetinin varacağı yerin hüsran olduğunu, bu tiksindirici siyaset anlayışının hiçbir fayda getirmeyeceğini, tam tersine ona tenezzül ve tevessül edenleri yok edeceğini vurgulayan Yalçın, "Hakkımızda üretilen ahlak dışı iftiralarla nefret suçu işlenmektedir. İnsan onurunu zedeleyen, öfke yüklü algı operasyonları yürütülmektedir.

İnsanı diğer mahlukattan ayıran beşeri hasletler; yerini gayri insani insiyaklara, şeytani entrikalara, nefsin esaretine bırakmıştır. Suikast meselesi yargıya intikal etmesine rağmen kendini adli makamların, yargı mercilerinin, hakim ve savcıların yerine koyan muarızlarımız bir tür toplumsal linç teşebbüsüne girmişlerdir.

Ben galebe çalayım da ne olursa olsun, üstün geleyim de gerekirse insani ve ahlaki değerler çiğnensin anlayışı; adeta karşıtlarımızın siyaset düsturu haline gelmiştir. Partimiz ve mensuplarımız aleyhinde üretilen yalanların büyüklüğü, ortaya atılan iddiaların uçukluğu; muhaliflerimizin bir cinnet sarmalına girdiğini göstermektedir.

Hazreti Ali, 'Dürüst insanlara iftira atmak, gökten ağırdır' demiştir. Müfteri ve yalancılar, bu kahredici ağırlığın altında ezileceklerdir. Kirli oyunlar; onu tezgahlayanların ayaklarına dolaşacak, karıştırdıkları pislikler ellerine yüzlerine bulaşacaktır" diye konuştu.

"MESELE KAOS OLUŞTURMA HEVESİNE DÖNÜŞTÜ"

MHP'ye ve Cumhur İttifakı´na zarar vermek amacıyla ülkeyi gerginlik ortamında seçime götürmek isteyenlerin, bu ağır ve yanlış hesabın altında kalacağını işaret eden Yalçın, şunları söyledi:

"Mesele MHP ve Cumhur İttifakı aleyhinde algı operasyonu olmaktan çıkmış, toplumsal bozgunculuk ve kaos oluşturma hevesine dönüşmüştür. Sadece MHP ve partililerimiz aleyhinde iftira ve yalan kampanyasıyla yetinilmemekte, topluma kin ve nefret tohumları ekilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye'nin iç ve dış dinamikleriyle demokrasinin gerekleri doğrultusunda siyaset üretemeyenler; toplumsal barışı ve huzuru dinamitleyerek ülkeyi anafora sürükleme, bunun faturasını da MHP ve Cumhur İttifakı´na çıkarma derdine düşmüştür.

Bilinmelidir ki siyaset bir oyun değil, fevkalade ciddi bir meseledir. Siyasi kavga işin doğasında vardır. Tarafların çekişme veya tartışmalarında bazen atmosfer elektriklenebilir. Üslup ve dil sertleşebilir. Hatta bazen işler kavgaya kadar varabilir ama siyasette belden aşağı vurmaya ne rızamız ne tasvibimiz ne de tahammülümüz vardır.

Bu tür siyaset anlayışı bumerang gibidir, dönüp ona tevessül edeni vurur. Siyasetçinin görevi kin ve nefret üretmek, her türlü vasıtayı kullanarak siyasi çıkar sağlamak değil; ülkede huzur ve sükuneti temin etmek, toplumsal barış ve kardeşliği sağlamlaştırmaktır. Milletimiz; siyasetçilerden ve daha geniş ölçekte Türk aydınlarından mevcut sorunlar karşısında sükunet, itidal, teenni ve yapıcı tavır beklemektedir."

"MİLLETİMİZ ÇİRKİN TEZGAHLARA GELMEYECEKTİR"

Ayrıca MHP'nin, yapıcı ve ilkeli siyasetinden taviz vermeden kararlı bir tavırla yoluna devam edeceğini belirten Yalçın, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bizi 54 yıldır durduğumuz yerden ricat ettiremeyecekler, ulaştığımız noktadan milim oynatamayacaklardır. Aleyhimizde kötülük ve iftira üretenler yenilgiye, hezimete uğratılacaktır. MHP camiası, ülkenin üzerine örtülmeye çalışılan kara bulutları dağıtmaya da dava arkadaşlarımızın sırtına yapıştırılmak istenen yaftaları yırtıp atmaya da muktedirdir.

Partimizin mensuplarına yönelik yargısız infazların hesabı ahirete bırakılmayacaktır. Bizi susturacaklarını sanıp aziz milletimize kefen biçmeye çalışan bedhahların defterleri dünyada dürülecektir. Kurdun, fırsatçı çakal sürüsünden korktuğu nerede görülmüştür? Aslanın aç sırtlanlar karşısında ricat ettiği nerede görülmüştür? Koç yiğidin er meydanını yalancı pehlivanlara terk ettiğine ne zaman şahit olunmuştur?

MHP'nin 14 Mayıs seçimleri için yola çıkardığı kutlu kervan, gününde ve vaktinde menzile vasıl olacaktır. Milletimiz çirkin tezgahlara gelmeyecektir. Türkiye'nin bir anafora sürüklenmesine izin vermeyecektir. Yalan ve iftira, entrika ve kaos endüstrisine yatırım yapan muhalefetin siyaset borsasındaki hisselerine itibar etmeyecektir. Siyaset ikliminde sahnelenen ahlaksız senaryolara seyirci kalmakla yetinmeyecek, en adil hakem olarak gereken hükmü verecektir. 14 Mayıs akşamı sandıkta zillet hülyaları değil, milli irade gerçeği tecelli edecektir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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