MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar 0:00 / 0:00

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas'ta düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitingde açıklamalarda bulundu.

Mitingdeki konuşmasında, "2023 yılında yapılacak milletvekili genel seçimlerinin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz" diyen Bahçeli, "Bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesidir" ifadelerini kullandı.

"DERDİMİZ TÜRKİYE'NİN İSTİKBALİDİR"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; "2023 yılında yapılacak milletvekili genel seçimlerinin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz.

Cumhuriyete giden yolun ilk adımı nasıl bu vilayette atılmışsa, biz de benzer bir adım atıyoruz. Cumhuriyet'in 100.yıl dönümüne doğru yürüyoruz. Yürüdükçe hainleri titretiyoruz. Bizim derdimiz Türkiye'nin istikbalidir. Derdimiz milli bekamızdır.

"ADAYIMIZ SAYIN ERDOĞAN'

Zaman değişse de oyun aynıdır, alçaklığın şemasında değişiklik görülmemiştir. Zalimler Cumhuriyeti'mizin ilanına engel olamadılar. Binbir felaketi göğüsleyen vatan ve millet sevgisine zarar veremediler. Ne yapsalar boştur. Zira bağımsızlık Türk milletinin kaderiydi.

Türkiye düşmanları ile olanlar bizimle olamaz. Bütün yollar da 2023 seçimlerine açılmaktadır.

Bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi ve çok güçlü bir MHP grubu ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir.

"ZİLLET İTTİFAKI YIKIMDIR"

Zillet İttifakı ise yıkımdır, yalandır. Samimiyetleri sahte sevgileri sanal, sadakatleri samandır. CHP'nin başındaki zatın hiçbir lafı da Türkiye'nin lehine değildir. Ağzından terör örgütüne tek bir kınama dahi çıkmamıştır.

"ENFLASYON CANAVARININ BAŞI MUTLAKA EZİLECEK"

Enflasyon canavarının başı da mutlaka ezilecek. Biz süper güç Türkiye'ye milli birlik ve kardeşlik içinde mutlaka terfi edeceğiz.

Bizde laf yok icraat vardır. Bizde yalan yok gerçek vardır. Milliyetçi Hareket Partisi, bu muazzam hedeflere vasıl olmak için canla başla çalışmaktadır.

Türkiye aranan, beklenen ve izlenen ülke mertebesine çıkmıştır. Türkiye'nin yarınları aydınlıktır."