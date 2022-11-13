MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Elazığ'da açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Aziz vatandaşlarım, yolu doğru olanın yükü ağır olsa da biz bu yükü imanla kaldırıyoruz. Hayat varsa ümit vardır, ülkü vardır. Kardeşlik hukukuyla yaşayacağımız daha nice asırlar bizleri beklemektedir.

Kardeşlik hukuku kalleşlik fermanını yırtıp atacaktır. Hiçbir mihrak aramıza giremeyecektir. Çünkü bizim birlikteliğimiz çıkara dayalı ve gelip geçici değildir. Bin yıldır gönül gönüleyiz. Acımızla ve sevincimizle biriz beraberiz.

2023 yılı demokrasi ve sandık yılıdır. Seçimlere az bir süre kalmıştır. Kader anı yaklaşmaktadır. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar seçilmesi ve çok güçlü bir Cumhur İttifak'ı grubunun ortaya çıkmasıdır.

Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet edenlerle ortak bir geleceğimiz yoktur. CHP lideri selin içinde sürüklenen bir kütüğe dönüşmüştür. PKK'ya kol kanat gerip arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur. FETÖ'ya arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur. Bu Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP uçurumun kenarındadır.

CHP kuruluş çizgisinden bütünüyle uzaklaşmıştır. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP yönetimidir. Hukukumuza dört bir koldan saldıran CHP yönetimidir. Onlar ABD'ye gider biz Elazığ'ın huzurundayız. Onlar Birleşik Krallık'ın sokağına gider biz Adıyaman'ın kalbindeyiz."