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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Son dakika haberi Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı

        TFF'den yapılan açıklamaya göre ,Kerem Aktürkoğlu, dün oynanan maçta boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:45 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:06
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        Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı
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        Belçika'nın Genk şehrinde 12 Eylül Salı günü Japonya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı." ifadeleri yer aldı.

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