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Son dakika haberi MİT Başkanlığı'nda devir teslim

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı

Son dakika haberi: MİT Başkanlığı'nda devir teslim! Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na dün akşam İbrahim Kalın atanmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadesi kullanıldı.

AA'da yer alan habere göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

MİT Başkanlığı'nda bugün yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

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