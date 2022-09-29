MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 3 terörist yakalandı 0:00 / 0:00

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonla, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı Teröristlerin, Suriye'de terörden arındırılmış harekât bölgeleri üzerinden güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla, Tel Rifat-Azez-Afrin-Kilis/Gülbaba Köyü üzerinden Amanoslar'a intikal etmeyi planladığı tespit edildi.

Bahtiyar kod adlı Ozan Tunç Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, örgüt mensuplarını karşılayan ve milis rolünü oynayan Suriye Milli Ordusu unsurları, operasyonun güvenliğini sağlamak amacıyla uygun bir mizansenle örgüt mensuplarını Afrin şehir merkezi girişine kadar getirdi.

Çem Rıha kod adlı Mehmet Kaykır Afrin şehir merkezi girişinde Afrin-Azez karayolu üzerinde pusuda bekleyen MİT ekibi örgüt mensuplarını silah ve teçhizatları ile birlikte sağ olarak ele geçirdi.